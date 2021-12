poep aan je schoen..

Het eerste stripboek wat Jan maakte was in 1972, en ik heb het. Als je dat ziet : heel komisch, de personages zijn echte gedrochten. Maar de tweede was al een stuk mooier om te zien en de boeken die erna kwamen waren super knap. Ik heb vaak in een deuk gelegen om de hele familie , want Jan schreef en tekende over zijn eigen familie, hilarisch was het. Heel herkenbaar , je zag dingen die ook in jou huis zouden kunnen gebeuren met kinderen en huisdieren. Ik heb de boeken stuk gelezen. Kun je nagaan: in 1972 het eerste boek, toen was ik al 22. Toch ook geen kind meer, maar ik was er gek op. Ik moest altijd voor ik s'avonds ging slapen een paar bladzijden lezen , dan pas kon ik gaan slapen. Heb vast honderden keren het zelfde gelezen door de jaren heen. Maar ik bleef het super leuk vinden en moest er erg om lachen.

Vooral toen er een vriendje in beeld kwam: Jeroen. Jeroen was het vriendje van Catootje. Jeroen was de leukste thuis. Alles ging over poep bij Jeroen. Wat er ook gezegd werd, Jeroen had een antwoord wat over poep ging. De kinderen vonden Jeroen super grappig, maar Jan en Jans zagen er de lol niet steeds van in.

De huisdieren waren ook leuk, een rode kater die gecastreerd was, maar daar wou hij eigenlijk niet over praten: hij noemde zichzelf een: je weet wel kater, en vond zichzelf heel zielig. Dan was er nog een siamees die loeder heette en een teckel met de naam Lotje.

Wie ook vooral een rol speelde was opa. Opa deed dingen die niet helemaal door de beugel konden, zoals Jeroen een trekje van zijn sigaar laten nemen. Had in deze tijd niet gekund, maar in de jaren 70 natuurlijk wel. Jeroen stikte trouwens bijna in de rook .

Later kwam ook Hanna in beeld, Hanna was een B.O.M vrouw. Zeer hip voor die tijd. En toen Hanna zwanger was moest natuurlijk heel toevallig het kind aan Jan zn kant van het bed geboren worden. Maar stiekem vond Jan het super leuk. Later kregen Jan en Jans ook zelf nog een kind. En natuurlijk met de nodige hilarische perikelen.

Jan Kruis woonde in Mantinge, een plaatsje in Drenthe. Omdat we daar in de buurt vaak op een camping waren reden we vaak bij Jan zijn huis langs, een enkele keer stond zijn antieke auto op de oprit. De laatste jaren maakte Jan zelf geen strips meer, hij liet het over aan een team die in opdracht van hem tekenden en schreven. Moest er eerst erg aan wennen. Het was toch anders, je kon het zien dat het niet meer door hem zelf werd getekend. Maar het wende en was toch wel weer leuk.

Misschien was het wel een beetje raar he, volwassen en dan gek zijn op stripboekjes , maar ik ben toch vast niet de enige ? En natuurlijk zal ik ze bewaren en nooit weg doen , ze hebben me heel wat laten lachen en dat is ook wat waard . Even een ander praatje dan jullie gewend zijn, over iemand schrijven die overleden is , maar ik wou het toch even doen : ''Poep aan je schoen !!!! :-)